Василь Малюк залишає посаду голови СБУ: новим керівником призначено Євгена Хмару
Сьогодні, 14:00
Генерал-лейтенант Василь Малюк повідомив, що залишиться на службі в СБУ. Він займатиметься асиметричними спецопераціями "світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди".
Відповідний допис він опублікував у соцмережах.
"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому", – сказав він.
Василь Малюк подякував колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі з Малюком подякував йому за бойову роботу й "запропонував зосередитися саме на такій роботі".
"Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі", – сказав Зеленський.
Президент запропонував посаду глави Служби безпеки України начальнику Центру спецоперацій «А» СБУ Євгену Хмарі.
Довідково: Малюк офіційно перебуває на посаді глави СБУ з лютого 2023 року. Під його керівництвом спецслужба провела низку успішних спецоперацій, як то «Павутина», в результаті якої було уражено десятки російських літаків на 4 аеродромах окупантів, здійснила три атаки на Кримський міст: за допомогою вантажівки з вибухівкою (2022 р.), морськими дронами Sea Baby (2023 р.) та підводним підривом (2025 р.).
