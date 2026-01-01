Василь Малюк залишає посаду голови СБУ: новим керівником призначено Євгена Хмару

Генерал-лейтенантповідомив, що залишиться на службі в СБУ. Він займатиметься асиметричними спецопераціями "світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди".Відповідний допис він опублікував у соцмережах."Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому", – сказав він.Василь Малюк подякував колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України.Президентповідомив, що на зустрічі з Малюком подякував йому за бойову роботу й "запропонував зосередитися саме на такій роботі"."Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі", – сказав Зеленський.Президент запропонував посаду глави Служби безпеки України начальнику Центру спецоперацій «А» СБУМалюк офіційно перебуває на посаді глави СБУ з лютого 2023 року. Під його керівництвом спецслужба провела низку успішних спецоперацій, як то «Павутина», в результаті якої було уражено десятки російських літаків на 4 аеродромах окупантів, здійснила три атаки на Кримський міст: за допомогою вантажівки з вибухівкою (2022 р.), морськими дронами Sea Baby (2023 р.) та підводним підривом (2025 р.).