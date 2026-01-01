Сталевий воїн ЗСУ. На «Локі» з Луцька вдома чекають дружина і син

із позивним «Локі» родом із Луцька. Йому 48 років, і з березня 2024 року він проходить службу у Збройних силах України за контрактом. Сьогодні Андрій – головний сержант батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітно-ракетного дивізіонуПро це військова частина повідомила у фейсбуці.До війни Андрій мав цілком мирну професію: упродовж десяти років він займався опалювальними системами. Каже, що технічне мислення, уважність до деталей і відповідальність стали у пригоді й на фронті.«У нашій справі головне – холодна голова і злагоджена робота. Основне завдання нашого підрозділу – очистити небо від ворожих «пташок». Взаємодія екіпажів та погодні умови є ключовими у нашій службі», – розповідає боєць.Підрозділ, у якому служить «Локі», працює з перехоплювачами БпЛА. Тут важливі не лише знання й дисципліна, а й бажання вчитися та базові навички володіння джойстиком. Сам Андрій швидко опанував нову для себе галузь і нині передає досвід іншим.Попри напружену службу, думками він часто вдома. У Луцьку на нього чекають дружината син. Саме родина, зізнається Андрій, дає найбільшу мотивацію триматися й виконувати завдання максимально якісно.Є у «Локі» й хобі, яке не полишає його навіть під час служби, – автомобілі. Тюнінг, удосконалення, робота з «залізом» для нього не просто захоплення, а спосіб перезавантажитися. У вільний від виконання службових обов’язків час Андрій знаходить можливість, аби щось підправити у власній автівці – шведському красені «Volvo», чи допомогти побратимам. У підрозділі знають: якщо з технікою щось не так – варто звернутися до «Локі».«Машина, як і людина, потребує догляду. Коли щось покращуєш своїми руками – це заспокоює», – зазначає «Локі».