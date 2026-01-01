«Кротом» фсб у ЗСУ виявився мобілізований із Дніпра

«Кротом» фсб у ЗСУ виявився мобілізований із Дніпра
Працівники СБУ викрили ще одного «крота» фсб у лавах ЗСУ, який коригував атаки рашистів по Дніпропетровщині.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних Сил України затримала ще одного агента рф у лавах ЗСУ. Ним виявився мобілізований із Дніпра, який коригував повітряні удари агресора.

Як встановило розслідування, фігурант був завербований співробітником фсб восени 2025 року. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Після вербування агент мобілізувався до тилової військової частини регіону, щоб «зсередини» шпигувати для рф.

За інструкцією фсб фігурант мав передавати рашистам координати тимчасового базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

Для цього зловмисник знімав військові обʼєкти на камеру та позначав їхні геолокації.

Невдовзі, після виконання агентурних завдань, фігурант самовільно залишив військову частину, де проходив службу, та «злив» її локацію фсб.

Контррозвідка Служби безпеки викрила «крота» та покроково задокументувала його розвідактивність. Одночасно з цим СБУ провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано за місцем проживання його родичів, де він переховувався від правосуддя.
«Кротом» фсб у ЗСУ виявився мобілізований із Дніпра

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Кротом» фсб у ЗСУ виявився мобілізований із Дніпра
Сьогодні, 12:10
Посмертну нагороду Героя із Волині вручили його дружині
Сьогодні, 11:38
Зооволонтерка з Волині прилаштувала в добрі руки понад сотню собак із фронту
Сьогодні, 11:11
Обірвалося життя Героя Віталія Трушевського із Волині
Сьогодні, 10:45
Чи можна нарощувати нижні вії?
Сьогодні, 10:30
Медіа
відео
1/8