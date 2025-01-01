Два російські шпигуни за ґрати сядуть довічно: деталі

За матеріалам СБУ довічне ув’язнення отримали 2 агенти фсб, які діяли «у зв’язці» тау трьох регіонах України.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.За доказовою базою контррозвідки, військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки довічне ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів фсб. Зловмисники в парі коригували ворожі удари одразу по трьох регіонах України.Як встановило розслідування, один з агентів – переселенець з Харківщини, який потрапив у поле зору рашистів під час окупації регіону на початку повномасштабної війни.За матеріалами справи, після вербування зрадник за інструкцією російської спецслужби мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати «зсередини» українського війська.При проходженні підготовки у навчальному центрі в Житомирській області агент розпочав передавати окупантам дислокацію Сил оборони.Потім його призначили водієм роти забезпечення десантно-штурмової бригади ЗСУ та відрядили на Донеччину. Там агент відстежував координати армійських складів, по яких ворог планував обстріли.Згодом він залучив до співпраці з фсб свого знайомого з Одещини. Для збору координат потенційних «цілей» цей зрадник об’їжджав область громадським транспортом і фіксував локації військових об’єктів.Основну увагу агент приділяв розташуванню української ППО, яка обороняла портові міста причорноморського регіону.Співробітники СБУ затримали обох агентів у січні 2023 року за результатами комплексних заходів у Краматорську та Подільську.Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.За матеріалами Служби безпеки обох зловмисників визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.