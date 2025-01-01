Автопригоди на Волині: у кювет злетів легковик і перевернувся бус
Сьогодні, 11:13
На території Волині станом на 11:00 сьогодні, 31 грудня, вже зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди.
Аварії стались у Камінь-Каширському та Луцькому районах, повідомляє у телеграмі поліція Волинської області.
Так, мешканка містечка Маневичі на автодорозі Р-14 з’їхала в кювет, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі. У результаті тілесні ушкодження отримала пасажирка транспортного засобу. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Також на 102 надійшло повідомлення, що на трасі Луцьк-Рівне, поблизу с. Ромашківка, перекинувся мікроавтобус, усі живі. Зараз обставини встановлюються, працює слідчо-оперативна група.
Поліція нагадує, застерігає і рекомендує: у складних погодних умовах водіям варто знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів та обов’язково враховувати стан дорожнього покриття.
Не варто вирушати в дорогу без нагальної потреби, а в разі поїздки — перевіряти технічний стан транспортного засобу та користуватися пасками безпеки.
