Toyota Highlander: кросовер преміального рівня для великої родини





Потужність і ефективність гібридної технології

Технологічна основа Highlander — нова силова установка Hybrid Dynamic Force.



Гібридна система автоматично регулює режим роботи двигунів, обираючи найефективніший сценарій. Під час руху містом автомобіль часто працює на електротязі, а під час розгону електромотори підтримують бензиновий двигун, знижуючи витрату пального до 5,6 л/100 км.



До технічних особливостей, що підвищують ефективність, належать:



система рекуперації енергії під час гальмування;

інтелектуальне керування потужністю між осями;

автоматичне підключення заднього приводу для стабілізації на слизькій дорозі.

Такі рішення роблять Highlander одним із найбільш економічних автомобілів свого класу без втрати потужності та тягової сили.



Простір і комфорт для кожного пасажира

Highlander розрахований на сімох пасажирів і вирізняється продуманою ергономікою. Салон організовано так, щоб забезпечити максимальну свободу руху, простір для багажу та комфорт на будь-якій відстані. Сидіння другого ряду легко регулюються, відкриваючи доступ до третього, який повноцінно підходить для двох дорослих.



Гнучкість внутрішнього простору дозволяє змінювати конфігурацію салону залежно від потреб. При повному складі пасажирів об’єм багажника становить 268 літрів, при п’яти — 658 літрів, а зі складеними двома рядами — до 1909 літрів. Це забезпечує можливість перевозити об’ємні речі без обмежень.



До рішень, що підсилюють комфорт і практичність, входять:



система безключового доступу Smart Entry and Start;

безконтактне відкриття багажника;

преміальна акустична система JBL;

бездротова зарядка для смартфонів і численні USB-роз’єми для всіх пасажирів.

Поєднання простору та тиші створює атмосферу, подібну до бізнес-класу, що особливо відчутно під час тривалих поїздок.





Інтелектуальні технології та безпека

У Highlander впроваджено оновлений комплекс Toyota Safety Sense. Його системи розпізнають потенційні загрози та допомагають уникнути аварійних ситуацій. Радари та камери контролюють зону навколо автомобіля, забезпечуючи водію повну інформацію про дорожню обстановку.



Серед функцій безпеки варто відзначити:



адаптивний круїз-контроль із утриманням дистанції;

систему запобігання зіткненням з автоматичним гальмуванням;

асистент утримання смуги руху;

моніторинг сліпих зон і перехресного руху під час паркування.

Інтерфейс мультимедійної системи підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а 12,3-дюймовий екран приладів дозволяє обрати один із кількох форматів відображення даних. Для кращої видимості передбачене дзеркало Smart View Mirror, яке транслює зображення з камери у режимі реального часу.



Toyota Highlander є прикладом балансу між потужністю, функціональністю й комфортом. Його створено для тих, хто цінує надійність і технологічність у кожній поїздці. Завдяки гібридній системі, продуманому простору та високим стандартам безпеки, цей кросовер підтверджує статус преміального сімейного автомобіля, що впевнено утримує лідерські позиції у своєму сегменті.

