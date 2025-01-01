Спіймали із зайвою вагою: оштрафованого водія змусили розвантажити фуру на Волині





Про це у фейсбуці повідомляє Укртрансбезпека.



Інспектори Управління державного нагляду (контролю) у Волинській області під час рейдової перевірки на автодорозі Н-17 «Луцьк-Львів» зупинили вантажівку VOLVO, яка мала ознаки перевантаження. Водію запропонували пройти ваговий контроль.



Перевірка встановила: загальна маса 46,1 т (+15,25%) при дозволених 40 т — відповідальність 17 000 грн. Додатково — 17 000 грн за відсутність документів визначених законодавством.



Загальна сума штрафів — 34 000 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За перевантаження та відсутність документів перевізник на Волині сплатить 34 тисячі гривень штрафу.Про це у фейсбуці повідомляє Укртрансбезпека.Інспектори Управління державного нагляду (контролю) у Волинській області під час рейдової перевірки на автодорозі Н-17 «Луцьк-Львів» зупинили вантажівку VOLVO, яка. Водію запропонували пройти ваговий контроль.Перевірка встановила: загальна маса 46,1 т (+15,25%) при дозволених 40 т — відповідальність 17 000 грн. Додатково — 17 000 грн за відсутність документів визначених законодавством.Загальна сума штрафів — 34 000 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію