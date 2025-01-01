У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія

Учора в Луцьку по вулиці Полонківська патрульні інспектори помітили автомобіль Volkswagen, водій якого рухався під час дії комендантської години.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні зупинили автівку та побачили, що керманич після зупинки пересів із водійського місця на пасажирське. Інспектори роз’яснили водієві, що йому не вдасться уникнути відповідальності.Згодом 20-річний водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,46 проміле.Патрульні відсторонили громадянина від керування та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.