На Волині водій автівки збив пішохода: чоловік помер у лікарні
Слідчі встановлюють обставини аварії у Володимирі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 30 грудня, на вулиці Луцькій. Потерпілого з травмами госпіталізували. Сьогодні він помер у медзакладі.

За кермом Hyundai перебував 59-річний чоловік. Він скоїв наїзд на 69-річного володимирчанина. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення. Однак, на жаль, уранці 31 грудня помер.

Відомості за цим фактом будуть внесені в ЄРДР за ст. 286 КК України, слідчі встановлюють деталі аварії.


