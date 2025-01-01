На Волині водій автівки збив пішохода: чоловік помер у лікарні
Сьогодні, 12:42
Слідчі встановлюють обставини аварії у Володимирі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 30 грудня, на вулиці Луцькій. Потерпілого з травмами госпіталізували. Сьогодні він помер у медзакладі.
За кермом Hyundai перебував 59-річний чоловік. Він скоїв наїзд на 69-річного володимирчанина. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення. Однак, на жаль, уранці 31 грудня помер.
Відомості за цим фактом будуть внесені в ЄРДР за ст. 286 КК України, слідчі встановлюють деталі аварії.
