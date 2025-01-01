Європейські держави можуть розгорнути в Україні до 15 тисяч солдатів, - ЗМІ





Про це повідомляє



Джерела в Брюсселі повідомили виданню, що європейські країни готові брати участь у "коаліції охочих" - відправити в Україну військові контингенти, які будуть спостерігати за дотриманням припинення вогню між Україною та Росією.



Зокрема Франція та Британія готові надати відповідні гарантії безпеки для України - в тому числі використати наземні війська для спостереження за режимом припинення вогню. При цьому залежно від зобов'язань, взятих державами-учасницями коаліції, в перші шість місяців в Україні можуть розгорнути до 15 тисяч військових.



"Плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже остаточно узгоджені. Вони були, по суті, розроблені військовими експертами з британських та французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем", - пояснили співрозмовники.



Мандат не потрібен

Також, за даними джерел, Франція та Велика Британія готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть в тому випадку, якщо не буде мандату від ООН або Євросоюзу. Запрошення від України буде цілком достатньо для Парижа та Лондона.



"Моніторинг припинення вогню з повітря та моря мають забезпечити сусідні з Україною держави. Туреччина також відіграє певну роль у планах моніторингу припинення вогню. Повідомлялося, що Анкара могла б контролювати регіон Чорного моря", - додає видання.



Гарантії безпеки: розгортання військ



Тим часом нещодавно стало відомо, що Україна вже найближчим часом проведе низку важливих зустрічей із партнерами з "коаліції охочих", а також переговори на рівні світових лідерів.



Генеральний секретар НАТО Марк Рютте до цього підтвердив, що деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру, а також якщо Росія порушить потенційну мирну угоду. Деталі та нюанси перебувають на стадії узгодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейські країни, які згодні брати участь у військовій компоненті "коаліції охочих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших шести місяців після завершення війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.Джерела в Брюсселі повідомили виданню, що європейські країни готові брати участь у "коаліції охочих" - відправити в Україну військові контингенти, які будуть спостерігати за дотриманням припинення вогню між Україною та Росією.Зокрема Франція та Британія готові надати відповідні гарантії безпеки для України - в тому числі використати наземні війська для спостереження за режимом припинення вогню. При цьому залежно від зобов'язань, взятих державами-учасницями коаліції, в перші шість місяців в Україні можуть розгорнути до 15 тисяч військових."Плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже остаточно узгоджені. Вони були, по суті, розроблені військовими експертами з британських та французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем", - пояснили співрозмовники.Мандат не потрібенТакож, за даними джерел, Франція та Велика Британія готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть в тому випадку, якщо не буде мандату від ООН або Євросоюзу. Запрошення від України буде цілком достатньо для Парижа та Лондона."Моніторинг припинення вогню з повітря та моря мають забезпечити сусідні з Україною держави. Туреччина також відіграє певну роль у планах моніторингу припинення вогню. Повідомлялося, що Анкара могла б контролювати регіон Чорного моря", - додає видання.Тим часом нещодавно стало відомо, що Україна вже найближчим часом проведе низку важливих зустрічей із партнерами з "коаліції охочих", а також переговори на рівні світових лідерів.Генеральний секретар НАТОдо цього підтвердив, що деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру, а також якщо Росія порушить потенційну мирну угоду. Деталі та нюанси перебувають на стадії узгодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію