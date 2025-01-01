Через обстріл Одещини згоріли посилки «Нової пошти» на мільйони

Через обстріл Одещини згоріли посилки «Нової пошти» на мільйони
У ніч на 31 грудня під час атаки РФ по Одещині уламки ворожого безпілотника впали на територію автодвору сортувального термінала "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора, пише Економічна правда.

У компанії повідомили, що всі працівники в момент атаки перебували в укритті й не постраждали. Водночас загорівся причіп вантажного автомобіля, у якому було 110 посилок із загальною оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Усі відправлення знищені.

"Нова пошта" пообіцяла повністю компенсувати клієнтам вартість втрачених посилок і вже зв'язується з відправниками та отримувачами щодо відшкодування.

У ніч на 31 грудня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу та область, внаслідок чого частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання та 6 людей дістали поранення.

Уночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру в Одеській області, під удар потрапили два енергооб'єкти ДТЕК.

