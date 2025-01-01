Чи будуть у новорічну ніч у Луцьку прибирати сніг

Чи будуть у новорічну ніч у Луцьку прибирати сніг
У новорічну ніч у Луцьку комунальна техніка вийде на дороги за потреби.

Про це Суспільному 31 грудня розповів керівник комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.

За словами посадовця, ситуацію комунальники відстежуватимуть у режимі чергування.

"Якщо буде необхідність — звісно, будемо прибирати. Чергуватиме п’ять автомобілів і п’ять тракторів", — зазначив керівник підприємства.

За даними волинських синоптиків, 1 січня у Луцьку очікується хмарна погода. Уночі — без опадів, удень можливий невеликий сніг. На дорогах прогнозують слабку ожеледь. Вітер — південний, слабкий.

Теги: Луцьк, сніг
