США хочуть утричі збільшити зарплату в Україні, завдяки приходу американського бізнесу, - Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що в межах обговорення мирної угоди США фокусуються на економічному відновленні України й підвищенню доходів громадян.



Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами, пише



Президент підкреслив, що одним із ключових аспектів майбутньої мирної угоди є масштабний пакет економічного відновлення України — Prosperity Package (Пакет процвітання).



За словами Зеленського, американський лідер Дональд Трамп особисто фокусується на тому, аби після війни українці отримали робочі місця зі значно вищим рівнем заробітної плати. Про це, зокрема, йшлось під час зустрічі у Флориді.



«Ми проговорювали, яка середня заробітна плата українців. Вони <команда Трампа> дуже хочуть зробити все завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок, щоби була заробітна плата потроєна. І вони дійсно так це фіксують», — розповів Володимир Зеленський.



Він наголосив, що це не відбудеться відразу після закінчення війни, але це є зафіксованою стратегічною ціллю переговорів.



Президент також зауважив, що Україна наполягає на отриманні значної суми грошей відразу на старті відновлення для запуску економіки. Зокрема, обговорюється розроблення окремої торгівельної угоди між Україною та США.



«Ми обговорювали, що нам на старті Україні потрібні гроші на відновлення. І це повинна бути серйозна сума… Але ми ж з вами розуміємо, із чого все починається. Давайте спочатку закінчимо цю війну», — додав Володимир Зеленський.

