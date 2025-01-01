Понад 10 тисяч військових рф потрапили в полон за час повномасштабної війни, - Коордштаб





Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише



Так, за неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом.



У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців рф, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 людей на тиждень. При цьому із червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські — в російський.



Найбільше полонених було взято в Покровському й Бахмутському районах Донецької області, Курській області й Пологівському районі Запорізької області.



За даними штабу, у 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні. Щотижня 2–3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці із 40 країн світу



У Координаційному штабі зазначили, що про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.



Також у штабі розповіли, що лише 7% із них мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школи. До війни 38% були безробітними.



Координаційний штаб також повідомляє, що сотні осіб потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і розладами психіки.



У межах обмінів на українських захисників до росії повернули трохи більш ніж 6 тисяч військовополонених, понад половину з них — у 2025 році. Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, бувши повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге.



У штабі додають, що росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом «всіх на всіх».



«росія насамперед забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців рф для обміну не запитує. Тисячі військовополонених армії рф, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні», — повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

