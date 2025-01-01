Сказ на Волині: найбільше звернень щодо укусів тварин цьогоріч зафіксували в Луцькому районі





Про це 31 грудня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише



За інформацією заступниці гендиректора центру контролю Ірини Єнжиєвської, в Ковельському районі, який став другим за кількістю звернень щодо укусів тварин, медичними послугами скористалися 580 людей.



Зважаючи на епідемічну ситуацію на території області, щеплення проти сказу призначили 1226 людям. Це 48% від усіх звернень.



Епідеміологиня зазначила, що використання антирабічної вакцини в області збільшилося вдвічі, зокрема в середньому на місяць потрібно орієнтовно 600 доз.



Як зазначив керівник Держпродспоживслужби в області Володимир Коваль, цьогоріч на Волині зареєстрували 64 випадки сказу серед тварин, що майже вдвічі більше, ніж торік. З його слів, 67% випадків — це свійські тварини (коти та собаки), які перебувають у безпосередньому контакті з людьми. 26,5% випадків — це сказ у лисиць, котрі є природним резервуаром інфекції, та ще 5% — сільськогосподарські тварини.

