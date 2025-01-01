Якою буде погода в Луцьку та на Волині у перший день нового року
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 січня.
Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
1 січня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці по західних районах області туман. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
1 січня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці по західних районах області туман. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки буде коштувати таксі у Луцьку в новорічну ніч
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку та на Волині у перший день нового року
Сьогодні, 20:00
Росіяни захопили ще одне село на Сумщині, – DeepState
Сьогодні, 19:09
Сказ на Волині: найбільше звернень щодо укусів тварин цьогоріч зафіксували в Луцькому районі
Сьогодні, 18:28