Якою буде погода в Луцьку та на Волині у перший день нового року





Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



1 січня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.



Область



Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці по західних районах області туман. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

