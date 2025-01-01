Якою буде погода в Луцьку та на Волині у перший день нового року

Якою буде погода в Луцьку та на Волині у перший день нового року
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 січня.

Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

1 січня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.

Область

Хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці по західних районах області туман. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

