Росіяни захопили ще одне село на Сумщині, – DeepState





Про це йдеться у військо-аналітичному проєкті DeepState у соцмережах, пише



Крім того, повідомляють аналітики, окупанти просунулися вглиб України поблизу селища Варачине, села Грабовське (обидва – Сумщина) та села Молодецьке, що на Донеччині.



30 грудня DeepState повідомляв, що росіяни окупували три населених пункти у Донецькій області.

