Росіяни захопили ще одне село на Сумщині, – DeepState
Сьогодні, 19:09
Російські війська окупували село Новомиколаївка у Сумській області.
Про це йдеться у військо-аналітичному проєкті DeepState у соцмережах, пише Українська правда.
Крім того, повідомляють аналітики, окупанти просунулися вглиб України поблизу селища Варачине, села Грабовське (обидва – Сумщина) та села Молодецьке, що на Донеччині.
30 грудня DeepState повідомляв, що росіяни окупували три населених пункти у Донецькій області.
