Росіяни захопили ще одне село на Сумщині, – DeepState

Російські війська окупували село Новомиколаївка у Сумській області.

Про це йдеться у військо-аналітичному проєкті DeepState у соцмережах, пише Українська правда.

Крім того, повідомляють аналітики, окупанти просунулися вглиб України поблизу селища Варачине, села Грабовське (обидва – Сумщина) та села Молодецьке, що на Донеччині.

30 грудня DeepState повідомляв, що росіяни окупували три населених пункти у Донецькій області.

