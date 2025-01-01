Скільки буде коштувати таксі у Луцьку в новорічну ніч





Оператори служб таксі розповіли про «Новорічні тарифи» у Луцьку, пише



Популярні сервіси, такі як Bolt та Uklon, офіційно не впроваджують окремого новорічного тарифу, проте вартість поїздки в них традиційно залежатиме від автоматичних коефіцієнтів, кількості вільних автівок та попиту в конкретному районі. Схожа ситуація і в службі Таксі 24/7, де водії переважно планують дотримуватися звичних розцінок.



«Запровадження «Новорічного тарифу» не планується, будемо працювати у звичному режимі», – зазначили у Таксі 24/7.



А служба «Євро таксі» впроваджує святковий тариф, попри це, подорожчання не буде значним. До прикладу, якщо у звичайний день поїздка з центру міста до готелю «Лучеськ» коштує близько 189 гривень, то за «Новорічним тарифом» вона становитиме приблизно 199 гривень. Основні зміни в ціні розпочнуться з 23:00 і діятимуть до завершення комендантської години.



Кінцева ціна залежатиме безпосередньо від часу замовлення, району міста, кількості пасажирів та кількості вільних машин на лінії.

