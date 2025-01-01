Скоро вийдуть на волю вбивці Катерини Литкіної з Нововолинська

Скоро вийдуть на волю вбивці Катерини Литкіної з Нововолинська
Майже десять років минуло з дня жорстокого вбивства 16-річної мешканки Нововолинська Катерини Литкіної. Та ця історія знову повернулася у публічний простір – цього разу у відео проєкту «Ковальський», опублікованому на YouTube. Автор відео нагадує: люди, засуджені за вбивство дівчини, вже відбули значну частину покарання і впродовж кількох років можуть вийти на свободу, пише БУГ.

Злочин, який пам’ятає все місто

1 серпня 2016 року Катерина Литкіна вийшла з дому у Нововолинську і не повернулася. Її шукали протягом 10 днів. Тіло доньки в хащах на териконі знайшов батько. В ході розслідування з’ясували, щодо вбивства причетні двоюрідні брати – Назар Статочнюк та Максим Терлецький. Після зникнення дівчини обоє залишили Україну, однак згодом були затримані.

28 березня 2019 року суд визнав обох винними. Назар Статочнюк отримав 14 років і 6 місяців позбавлення волі, Максим Терлецький – 13 років і 6 місяців. Обом зарахували строк перебування під вартою за формулою «два дні за один».

Захисники засуджених неодноразово намагалися оскаржити вирок. Апеляції розглядав апеляційний суд, а згодом — Верховний Суд.

2 березня 2021-го року Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення апеляційного суду — без змін.

Що відбувається зараз

Як зазначає автор відео проєкту «Ковальський», станом на грудень 2025 року обидва засуджені перебувають у виправних колоніях в Україні й уже відбули близько дев’яти років строку. За чинним вироком, вони можуть вийти на волю у 2029–2030 роках.

Ця перспектива викликає болючу реакцію. Місто пам’ятає Катю Литкіну. Пам’ятає і те, що у 2023 році напередодні Великодня невідомі підпалили пам’ятник на її могилі. Хто і навіщо це зробив – досі не встановлено.

Питання, які залишаються

Відео «Ковальського» знову піднімає складні й незручні запитання: чи достатнім є таке покарання за жорстоке вбивство дитини.


