Скоро вийдуть на волю вбивці Катерини Литкіної з Нововолинська





Злочин, який пам’ятає все місто



1 серпня 2016 року Катерина Литкіна вийшла з дому у Нововолинську і не повернулася. Її шукали протягом 10 днів. Тіло доньки в хащах на териконі знайшов батько. В ході розслідування з’ясували, щодо вбивства причетні двоюрідні брати – Назар Статочнюк та Максим Терлецький. Після зникнення дівчини обоє залишили Україну, однак згодом були затримані.



28 березня 2019 року суд визнав обох винними. Назар Статочнюк отримав 14 років і 6 місяців позбавлення волі, Максим Терлецький – 13 років і 6 місяців. Обом зарахували строк перебування під вартою за формулою «два дні за один».



Захисники засуджених неодноразово намагалися оскаржити вирок. Апеляції розглядав апеляційний суд, а згодом — Верховний Суд.



2 березня 2021-го року Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення апеляційного суду — без змін.



Що відбувається зараз



Як зазначає автор відео проєкту «Ковальський», станом на грудень 2025 року обидва засуджені перебувають у виправних колоніях в Україні й уже відбули близько дев’яти років строку. За чинним вироком, вони можуть вийти на волю у 2029–2030 роках.



Ця перспектива викликає болючу реакцію. Місто пам’ятає Катю Литкіну. Пам’ятає і те, що у 2023 році напередодні Великодня невідомі підпалили пам’ятник на її могилі. Хто і навіщо це зробив – досі не встановлено.



Питання, які залишаються



Відео «Ковальського» знову піднімає складні й незручні запитання: чи достатнім є таке покарання за жорстоке вбивство дитини.





