На Волині військовослужбовця ТЦК судили за затримання чоловіка без присутності поліції

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав військового ТЦК винним у перевищенні повноважень через затримання чоловіка без поліції. За адмінправопорушення солдату призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, випадок трапився 30 вересня на території Ковельського міськрайонного суду. Солдат був старшим групи оповіщення, яка виявила чоловіка, який порушив правила військового обліку. Чоловік відмовився поїхати у ТЦК, тому військові його затримали, щоб доставити у центр комплектування та скласти адмінматеріали за ст. 210-1 КУпАП, передає Zaxid.net.

Суд вивчив відео з місця події, де було видно, що старший групи оповіщення Олег Г. запропонував чоловіку поїхати у ТЦК, на що той відмовився. Після цього солдат із іншими військовими затримали його та помістили у службове авто.

Чоловіка затримали військові ТЦК, а не поліція, як це передбачено законом. Таким чином, Олег Г. здійснив адміністративне затримання, хоча не мав на це повноважень.

Цю справу розглянув суддя Руслан Смалюх, який дослідив усі матеріали та аргументи. На судове засідання солдат не прийшов. Суддя визнав його винним у перевищенні повноважень та призначив покарання – 17 тис. грн штрафу. На цю постанову подали апеляцію, вона ще не набула чинності.



