У перший день нового року транспорт у Луцьку курсуватиме у режимі вихідного дня

1 січня 2026 року громадський транспорт працюватиме у режимі роботи вихідного дня.

Про це інформує відділ транспорту Луцької міськради.

1 січня 2026 року міські автобусні та тролейбусні маршрути в Луцькій міській територіальній громаді будуть їздити у режимі графіку вихідного дня. Приміські автобусні маршрути працюватимуть відповідно до графіку робочого дня.

Офіційно 1 січня вважається робочим днем у зв'язку з військовим станом.

