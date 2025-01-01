У перший день нового року транспорт у Луцьку курсуватиме у режимі вихідного дня





Про це інформує відділ транспорту Луцької міськради.



1 січня 2026 року міські автобусні та тролейбусні маршрути в Луцькій міській територіальній громаді будуть їздити у режимі графіку вихідного дня. Приміські автобусні маршрути працюватимуть відповідно до графіку робочого дня.



Офіційно 1 січня вважається робочим днем у зв'язку з військовим станом.

