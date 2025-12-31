1 січня на Волині: гортаючи календар





А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.



День народження сьогодні святкує народний артист України Валерій Маренич(на фото).



Також особисте свято відзначає журналіст Микола Генсецький, поет, член Національної спілки письменників України Ігор Павлюк та проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації ВНУ ім. Лесі Українки Світлана Гаврилюк, старший викладач кафедри нової та новітньої історії України ВНУ ім. Лесі Українки Лариса Годик-Понедельник, громадський діяч Володимир Шаповал, головний режисер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко і письменниця,журналістка Еля Форманюк.

