У місті на Волині з 1 січня припиняє роботу акушерське відділення





Про це повідомляє Горохівська багатопрофільна лікарня.



У КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» з 1 січня 2026 року припиняє роботу акушерське відділення.



Водночас із зазначеної дати у закладі розпочинає роботу соматичне відділення, яке надаватиме медичну допомогу пацієнтам із захворюваннями терапевтичного та неврологічного профілю.

У Горохові з 1 січня припиняє роботу акушерське відділення, водночас розпочинає роботу соматичне відділення.Про це повідомляє Горохівська багатопрофільна лікарня.У КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» з 1 січня 2026 року припиняє роботу акушерське відділення.Водночас із зазначеної дати у закладі розпочинає роботу соматичне відділення, яке надаватиме медичну допомогу пацієнтам із захворюваннями терапевтичного та неврологічного профілю.

