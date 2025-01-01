У місті на Волині з 1 січня припиняє роботу акушерське відділення
Сьогодні, 22:43
У Горохові з 1 січня припиняє роботу акушерське відділення, водночас розпочинає роботу соматичне відділення.
Про це повідомляє Горохівська багатопрофільна лікарня.
У КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» з 1 січня 2026 року припиняє роботу акушерське відділення.
Водночас із зазначеної дати у закладі розпочинає роботу соматичне відділення, яке надаватиме медичну допомогу пацієнтам із захворюваннями терапевтичного та неврологічного профілю.
