У селищі на Волині з пам'ятника прибрали радянську зірку

У селищі на Волині з пам'ятника прибрали радянську зірку
У селищі Ратне на Волині продовжують очищувати публічний простір від символів тоталітарного минулого. На одному з місцевих пам'ятників жертвам Другої світової війни демонтували радянську п’ятикутну зірку.

Про це повідомляє телеграм-канал громадської організації «Деколонізація. Україна», передає "Конкурент".

На оприлюднених фото видно стелу до та після проведення робіт: п’ятикутна зірка, що була розташована у верхній частині обеліска, тепер відсутня.

Такі заходи проводяться у межах виконання вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Згідно із законодавством, символіка комуністичного тоталітарного режиму має бути повністю вилучена з публічного простору, зокрема з пам’ятників та пам’ятних знаків.

Нагадаємо, що процес деколонізації та дерусифікації на Волині триває активно: у громадах не лише демонтують радянські символи, а й перейменовують вулиці, названі на честь російських діячів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: декомунізація, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині військовослужбовця ТЦК судили за затримання чоловіка без присутності поліції
Сьогодні, 22:12
У селищі на Волині з пам'ятника прибрали радянську зірку
Сьогодні, 21:45
Скоро вийдуть на волю вбивці Катерини Литкіної з Нововолинська
Сьогодні, 21:15
Скільки буде коштувати таксі у Луцьку в новорічну ніч
Сьогодні, 20:38
Дистанційне навчання без хаосу: як українські родини обирають формат, що працює
Сьогодні, 20:08
Медіа
відео
1/8