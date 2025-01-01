У селищі на Волині з пам'ятника прибрали радянську зірку





Про це повідомляє телеграм-канал громадської організації «Деколонізація. Україна», передає



На оприлюднених фото видно стелу до та після проведення робіт: п’ятикутна зірка, що була розташована у верхній частині обеліска, тепер відсутня.



Такі заходи проводяться у межах виконання вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Згідно із законодавством, символіка комуністичного тоталітарного режиму має бути повністю вилучена з публічного простору, зокрема з пам’ятників та пам’ятних знаків.



Нагадаємо, що процес деколонізації та дерусифікації на Волині триває активно: у громадах не лише демонтують радянські символи, а й перейменовують вулиці, названі на честь російських діячів.

