Новорічний стіл на Волині: як змінились ціни на продукти





Про це у коментарі Андрій Ткачук. З його слів, на зростання цін вплинули нестабільна енергетична ситуація в країні та висока вартість перевезення харчів.



"Картопля, морква цього року не дорожчали, хоча дорожчало м’ясо, майонез, бо на олія зросла на 15%, а яйця 11-12%, — каже Андрій Ткачук. — Хочеться на столі мати й рибу, а це делікатес. Там здорожчання суттєве — 40% в порівнянні з 2024 роком".



Що лучани готуватимуть на Новий рік та яку суму витратять



М’ясо, рибу та овочі напередодні свята купила лучанка Ольга.



"Це на голубці взяла. Там ще взяла бурячок, моркву, на олів’є, — каже Ольга Іванова. — М’ясне дуже дороге. Риба ще дорожча. А так капуста, буряк ще доступна ціна ще, нормальна".



Напередодні Нового року десяток яєць на одному з ярмарків в обласному центрі продавали за ціною від 55 до 70 гривень, розповіла продавчиня Оксана. На м’ясному павільйоні до обіду розпродав товар продавець Олександр.



"Людей — немає спасу, всі хапають тільки філейку на олів’є і шинку, — говорить продавець Олександр Кушко. — Ціни не дорогі зараз: філейка 260 гривень, так як і було. Шинка – 230 без сала, в салі 200 може бути. Саме дешеве – 170 кусочки гуляшу".



З села Усичі до обласного центру на закупи приїхав Федір.



"Гуску печену на Новий рік, ковбаска, м’ясо, шинка, бочок, хрін, холодець можна, голубці, все. Олів’є — саме головне, — каже покупець Федір. — Ціни як завжди, перед святами завжди підвищені. Не набагато, але по людських кишенях відчувається.



Новий рік, за словами продавчині Ірини, асоціюється з ароматом мандаринів. За ці цитрусові на Луцьких ринках та ярмарках просять від 80 до 110 гривень.



"Сьогодні мандарини по 90 гривень. Це Італія, сорт Клементин, дуже солодкий, без кісточки, — говорить Ірина Пікун. — Багато людей на роботі, більшість ходять пенсіонери й ті, хто не працює. Так що такі собі торги.



До 30% подорожчали й солодощі через високу вартість какао, масла та олії, додав заступник директора обласного департаменту економічного розвитку Андрій Ткачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Традиційний салат олів’є до новорічного столу подорожчав на 20% і вартує 250 гривень за кілограм, торік був дешевшим на 50 гривень. Загалом продукти на Волині зросли у ціні в середньому на 30%.Про це у коментарі Суспільному розповів заступник директора обласного департаменту економічного розвитку. З його слів, на зростання цін вплинули нестабільна енергетична ситуація в країні та висока вартість перевезення харчів."Картопля, морква цього року не дорожчали, хоча дорожчало м’ясо, майонез, бо на олія зросла на 15%, а яйця 11-12%, — каже Андрій Ткачук. — Хочеться на столі мати й рибу, а це делікатес. Там здорожчання суттєве — 40% в порівнянні з 2024 роком".М’ясо, рибу та овочі напередодні свята купила лучанка"Це на голубці взяла. Там ще взяла бурячок, моркву, на олів’є, — каже Ольга Іванова. — М’ясне дуже дороге. Риба ще дорожча. А так капуста, буряк ще доступна ціна ще, нормальна".Напередодні Нового року десяток яєць на одному з ярмарків в обласному центрі продавали за ціною від 55 до 70 гривень, розповіла продавчиня Оксана. На м’ясному павільйоні до обіду розпродав товар продавець Олександр."Людей — немає спасу, всі хапають тільки філейку на олів’є і шинку, — говорить продавець. — Ціни не дорогі зараз: філейка 260 гривень, так як і було. Шинка – 230 без сала, в салі 200 може бути. Саме дешеве – 170 кусочки гуляшу".З села Усичі до обласного центру на закупи приїхав"Гуску печену на Новий рік, ковбаска, м’ясо, шинка, бочок, хрін, холодець можна, голубці, все. Олів’є — саме головне, — каже покупець Федір. — Ціни як завжди, перед святами завжди підвищені. Не набагато, але по людських кишенях відчувається.Новий рік, за словами продавчині Ірини, асоціюється з ароматом мандаринів. За ці цитрусові на Луцьких ринках та ярмарках просять від 80 до 110 гривень."Сьогодні мандарини по 90 гривень. Це Італія, сорт Клементин, дуже солодкий, без кісточки, — говорить Ірина Пікун. — Багато людей на роботі, більшість ходять пенсіонери й ті, хто не працює. Так що такі собі торги.До 30% подорожчали й солодощі через високу вартість какао, масла та олії, додав заступник директора обласного департаменту економічного розвитку Андрій Ткачук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію