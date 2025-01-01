У перший день нового року на Волині прощатимуться з Героєм Романом Сахаруком

Перший день нового року в Ковельській громаді оголошено Днем жалоби. Проводжатимуть у вічність бійця, який віддав своє життя за Україну."Солдат, стрілець 1-го відділення снайперів взводу снайперів військової частини А4123, загинув 24 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.Прощання з воїном відбудеться у четвер, 1 січня 2026 року , за наступним порядком:12:00 – хресна хода від собору Благовіщення Пресвятої Богородиці;12:20 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;13:30 – служба в церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Поворськ.Поховають Захисника на кладовищі в с. Поворськ.