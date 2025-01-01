У перший день нового року на Волині прощатимуться з Героєм Романом Сахаруком

У перший день нового року на Волині прощатимуться з Героєм Романом Сахаруком
Перший день нового року в Ковельській громаді оголошено Днем жалоби. Проводжатимуть у вічність бійця, який віддав своє життя за Україну.

"Солдат Сахарук Роман Олександрович, стрілець 1-го відділення снайперів взводу снайперів військової частини А4123, загинув 24 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Прощання з воїном відбудеться у четвер, 1 січня 2026 року , за наступним порядком:

12:00 – хресна хода від собору Благовіщення Пресвятої Богородиці;

12:20 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;

13:30 – служба в церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Поворськ.

Поховають Захисника на кладовищі в с. Поворськ.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У перший день нового року на Волині прощатимуться з Героєм Романом Сахаруком
Сьогодні, 15:45
Чи будуть у новорічну ніч у Луцьку прибирати сніг
Сьогодні, 15:12
Через обстріл Одещини згоріли посилки «Нової пошти» на мільйони
Сьогодні, 14:35
У потягах зустрінуть Новий рік майже 12 тисяч пасажирів
Сьогодні, 14:10
Європейські держави можуть розгорнути в Україні до 15 тисяч солдатів, - ЗМІ
Сьогодні, 13:45
Медіа
відео
1/8