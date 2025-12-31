У потягах зустрінуть Новий рік майже 12 тисяч пасажирів

У потягах зустрінуть Новий рік майже 12 тисяч пасажирів
Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах.

Про це повідомила Укрзалізниця, пише LB.ua.

Крім того, понад 8 тисяч залізничників працюватимуть у святкову ніч, забезпечуючи рух понад 120 поїздів.

"20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з Укрзалізницею. Серед них - майже 12 тисяч пасажирів. Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось - до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного «новорічного» пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом. І поки країна рахує секунди до опівночі, наші працівники - понад 8 тисяч залізничників - проведуть святкову ніч на чергуванні, даруючи пасажирам безпеку, комфорт і рух без пауз", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Новий рік, потяги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У потягах зустрінуть Новий рік майже 12 тисяч пасажирів
Сьогодні, 14:10
Європейські держави можуть розгорнути в Україні до 15 тисяч солдатів, - ЗМІ
Сьогодні, 13:45
У Луцьку затримали 20-річного п'яного водія
Сьогодні, 13:05
На Волині водій автівки збив пішохода: чоловік помер у лікарні
Сьогодні, 12:42
Спіймали із зайвою вагою: оштрафованого водія змусили розвантажити фуру на Волині
Сьогодні, 12:21
Медіа
відео
1/8