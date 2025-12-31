У потягах зустрінуть Новий рік майже 12 тисяч пасажирів





Про це повідомила Укрзалізниця, пише



Крім того, понад 8 тисяч залізничників працюватимуть у святкову ніч, забезпечуючи рух понад 120 поїздів.



"20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з Укрзалізницею. Серед них - майже 12 тисяч пасажирів. Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось - до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного «новорічного» пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом. І поки країна рахує секунди до опівночі, наші працівники - понад 8 тисяч залізничників - проведуть святкову ніч на чергуванні, даруючи пасажирам безпеку, комфорт і рух без пауз", - йдеться в повідомленні.

