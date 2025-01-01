Через коротке замикання електроковдри у Луцьку спалахнула пожежа

Через коротке замикання електроковдри у Луцьку спалахнула пожежа
Пожежа трапилася вчора, 30 грудня, у квартирі в будинку на проспекті Грушевського в обласному центрі Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

О 17:13 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 4-му поверсі на проспекті Грушевського в Луцьку. Загоряння виникло в житловій кімнаті, попередньо — через коротке замикання електроковдри.

Вогнем знищено диван та пошкоджені домашні речі. Пожежа ліквідована силами рятувальників 25 ДПРЧ за 11 хвилин після прибуття. Завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти перекиданню вогню на суміжні квартири.

Загалом протягом 30 грудня на Волині трапилися три пожежі в оселях громадян. Причиною двох з цих пожеж стало коротке замикання електромережі.

