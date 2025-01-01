На Волині помер колишній голова районної адміністрації

На Волині помер колишній голова районної адміністрації
На жаль, сьогодні пішов із життя Василь Трохимович Корець — людина, чиє ім’я нерозривно пов’язане з історією управління Любешівським краєм.

Про це повідомив голова громади Олег Кух.

"Свій шлях у державних органах та місцевому самоврядуванні він розпочав ще у 1989 році, присвятивши цій сфері значну частину свого життя. Упродовж професійного шляху він обіймав відповідальні керівні посади, зокрема працював головою Любешівської районної державної адміністрації та в органах місцевого самоврядування. Його пам’ятають як досвідченого управлінця, здатного приймати далекоглядні та відповідальні рішення. Багаторічний досвід, послідовність у діях та глибоке знання системи управління залишили вагомий слід у життєдіяльності колишнього Любешівського району.

Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та колегам Василя Трохимовича, віддаючи належну шану його багаторічній управлінській діяльності та внеску у розвиток громади", - йдеться в повідомленні.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

