Перші документи мирного плану можуть бути підписані вже в січні, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення багатосторонніх переговорів у січні за участі України, США та європейських країн, а також підтвердив готовність до зустрічі із росіянами.



Як передає



За словами глави держави, у січні вже відбудуться та продовжаться контакти радників, після чого Україна пропонує перейти до зустрічей на рівні лідерів.



"Ми пропонуємо: радники зустрілися в січні, в січні зустрілися лідери. Ми вважаємо, що в січні є можливість зустрічатися лідерам Європи, США і України - всім разом", - наголосив Зеленський.



Президент зазначив, що вже підготовлено пакет документів, які можуть бути готові до підписання в січні, за умови політичної волі сторін.



Також Зеленський підтвердив, що під час розмов із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами порушував питання можливих переговорів із російською стороною, зокрема, з російським диктатором володимиром путіним.



"Я готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Я не боюся будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб "рускіє" не боялися", – підкреслив він.



За словами президента, Україна налаштована на активні дипломатичні кроки вже у січні та очікує готовності інших сторін до предметних рішень.



Нові робочі групи



28 грудня у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, під час якої обговорювали спірні положення американського "мирного плану" щодо України.



Після переговорів обидва лідери виступили перед пресою. Трамп зазначив про певний прогрес у питанні Донбасу, наголосивши, що остаточних рішень ще не ухвалено, але сторони наблизилися до домовленостей. Також він оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання за участі високопосадовців США.



Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, до яких приєднався і Зеленський.



Сьогодні президент України анонсував, що найближчим часом відбудеться низка важливих зустрічей із партнерами з "Коаліції охочих", а також переговори на рівні світових лідерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив про готовність до проведення багатосторонніх переговорів у січні за участі України, США та європейських країн, а також підтвердив готовність до зустрічі із росіянами.Як передає РБК-Україна , про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.За словами глави держави, у січні вже відбудуться та продовжаться контакти радників, після чого Україна пропонує перейти до зустрічей на рівні лідерів."Ми пропонуємо: радники зустрілися в січні, в січні зустрілися лідери. Ми вважаємо, що в січні є можливість зустрічатися лідерам Європи, США і України - всім разом", - наголосив Зеленський.Президент зазначив, що вже підготовлено пакет документів, які можуть бути готові до підписання в січні, за умови політичної волі сторін.Також Зеленський підтвердив, що під час розмов із президентом СШАта європейськими лідерами порушував питання можливих переговорів із російською стороною, зокрема, з російським диктатором"Я готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Я не боюся будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб "рускіє" не боялися", – підкреслив він.За словами президента, Україна налаштована на активні дипломатичні кроки вже у січні та очікує готовності інших сторін до предметних рішень.28 грудня у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, під час якої обговорювали спірні положення американського "мирного плану" щодо України.Після переговорів обидва лідери виступили перед пресою. Трамп зазначив про певний прогрес у питанні Донбасу, наголосивши, що остаточних рішень ще не ухвалено, але сторони наблизилися до домовленостей. Також він оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання за участі високопосадовців США.Раніше секретар РНБОповідомляв про переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, до яких приєднався і Зеленський.Сьогодні президент України анонсував, що найближчим часом відбудеться низка важливих зустрічей із партнерами з "Коаліції охочих", а також переговори на рівні світових лідерів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію