Мінкульт дозволив полякам пошукові роботи на Волині
Міністерство культури надало дозволи на пошукові роботи у Тернопільській та Волинській областях.

Про це Мінкульт повідомив у фейсбуці.

Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Їх зафіксували у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році та за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві.

Дозволи стосуються продовження досліджень на території колишнього села Пужники та проведення пошукових робіт у колишніх колоніях Острівки і Воля Островецька на Волині. Роботи планують здійснити у 2026.

Також у 2026 році Україна та Польща також планують інші дослідження на території обох країн.

«Трагічні сторінки спільної історії українського та польського народів ХХ століття залишаються чутливими для обох суспільств. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях необхідний. Взаємні кроки назустріч зміцнюють єдність наших народів. Вони працюють на спільне європейське майбутнє, солідарність і гідне вшанування пам’яті», - зазначили у Мінкульті.


