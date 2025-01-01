Мінкульт дозволив полякам пошукові роботи на Волині
Сьогодні, 10:37
Міністерство культури надало дозволи на пошукові роботи у Тернопільській та Волинській областях.
Про це Мінкульт повідомив у фейсбуці.
Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Їх зафіксували у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році та за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві.
Дозволи стосуються продовження досліджень на території колишнього села Пужники та проведення пошукових робіт у колишніх колоніях Острівки і Воля Островецька на Волині. Роботи планують здійснити у 2026.
Також у 2026 році Україна та Польща також планують інші дослідження на території обох країн.
«Трагічні сторінки спільної історії українського та польського народів ХХ століття залишаються чутливими для обох суспільств. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях необхідний. Взаємні кроки назустріч зміцнюють єдність наших народів. Вони працюють на спільне європейське майбутнє, солідарність і гідне вшанування пам’яті», - зазначили у Мінкульті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Мінкульт повідомив у фейсбуці.
Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Їх зафіксували у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році та за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві.
Дозволи стосуються продовження досліджень на території колишнього села Пужники та проведення пошукових робіт у колишніх колоніях Острівки і Воля Островецька на Волині. Роботи планують здійснити у 2026.
Також у 2026 році Україна та Польща також планують інші дослідження на території обох країн.
«Трагічні сторінки спільної історії українського та польського народів ХХ століття залишаються чутливими для обох суспільств. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях необхідний. Взаємні кроки назустріч зміцнюють єдність наших народів. Вони працюють на спільне європейське майбутнє, солідарність і гідне вшанування пам’яті», - зазначили у Мінкульті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині помер колишній голова районної адміністрації
Сьогодні, 11:00
Мінкульт дозволив полякам пошукові роботи на Волині
Сьогодні, 10:37
«Лежачі поліцейські» у Луцьку: де встановлені
Сьогодні, 10:10