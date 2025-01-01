«Лежачі поліцейські» у Луцьку: де встановлені





Роботи виконували на замовлення департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, розповіла Ірина Чебелюк.



Від початку року до міської ради надійшло майже 40 звернень щодо встановлення засобів заспокоєння руху. Засоби заспокоєння руху облаштували за такими адресами:



вул. Гулака-Артемовського, 15, 15а, 17, 19, 25;



вул. Рівненська, 83а;



вул. Пантелеймона Куліша;



вул. Ярова;



вул. Володимира Івасюка;



село Зміїнець, вул. Новочерчицька (в районі будинків № 3–9).



Також у 2025 році виконали поточний ремонт перехрестя вулиць Бібліотечна — В’ячеслава Хурсенка, який включав влаштування дорожніх пагорбів. Вартість робіт становила 280 тисяч гривень.



У міській раді зазначили, що у 2026 році на встановлення та поточний ремонт елементів безпеки дорожнього руху в Луцькій міській територіальній громаді передбачили 700 тисяч гривень. Йдеться, зокрема, про елементи примусового зниження швидкості, напівсфери та пагорби. Перелік адрес, де виконуватимуть роботи, наразі не сформований.

