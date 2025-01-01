Поліція обіцяє затримувати порушників комендантської години у новорічну ніч





Про це заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторія Пономарьова нагадала у телеефірі, передає



За її словами, в Україні наразі немає винятків щодо заборони застосування феєрверків.



«В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки. Вони запроваджені з міркувань безпеки громадян і є обов’язковими на всій території нашої держави. Законом України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів» заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків. При цьому дозволяється застосування бенгальських вогнів, чи хлопавок», - пояснила Пономарьова.



Вона заявила, що ті особи, які все ж запустять феєрверк, можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.



За порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму може настати відповідальність за статтею 182 КуПАП, якою, зокрема, для громадян передбачено попередження або штраф від 85 до 255 грн, а для службових осіб і ФОПів може настати відповідальність у вигляді штрафу від 255 до 510 грн.



Окрім цього, використання піротехніки може бути кваліфіковане як хуліганство - це стаття 296 ККУ, відповідно до якої можливе покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч грн до 34 тисяч грн.



Як поінформувала Пономарьова, окрім запуску феєрверків, серед найпоширеніших порушень, які правоохоронці фіксують на новорічні свята, є і розпиття алкоголю у громадських місцях, поява у п’яному вигляді тощо.



Заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції повідомила, що НПУ, як і щороку, здійснює посилене патрулювання безпеки та правопорядку на різдвяні та новорічні свята.



«Нацполіція спільно з військовослужбовцями здійснює посилене патрулювання. Є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей. У цілодобовому режимі працюють наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції», - додала вона.



Відповідаючи на питання, чи планується пом’якшення комендантської години у новорічну ніч, Пономарьова сказала, що «все буде за звичним графіком».



«Правила безпеки залишаються незмінними – як у будні, так і у святкові дні, і новорічна ніч не є винятком», - зазначила заступниця Департаменту комунікації НПУ.



Вона закликала людей не ігнорувати повітряну тривогу і берегти себе.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новорічну ніч вийдуть посилені патрулі поліції та Нацгвардії, які затримуватимуть порушників комендантської години, за винятком повітряних тривог.Про це заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції Українинагадала у телеефірі, передає Укрінформ За її словами, в Україні наразі немає винятків щодо заборони застосування феєрверків.«В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки. Вони запроваджені з міркувань безпеки громадян і є обов’язковими на всій території нашої держави. Законом України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів» заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків. При цьому дозволяється застосування бенгальських вогнів, чи хлопавок», - пояснила Пономарьова.Вона заявила, що ті особи, які все ж запустять феєрверк, можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.За порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму може настати відповідальність за статтею 182 КуПАП, якою, зокрема, для громадян передбачено попередження або штраф від 85 до 255 грн, а для службових осіб і ФОПів може настати відповідальність у вигляді штрафу від 255 до 510 грн.Окрім цього, використання піротехніки може бути кваліфіковане як хуліганство - це стаття 296 ККУ, відповідно до якої можливе покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч грн до 34 тисяч грн.Як поінформувала Пономарьова, окрім запуску феєрверків, серед найпоширеніших порушень, які правоохоронці фіксують на новорічні свята, є і розпиття алкоголю у громадських місцях, поява у п’яному вигляді тощо.Заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції повідомила, що НПУ, як і щороку, здійснює посилене патрулювання безпеки та правопорядку на різдвяні та новорічні свята.«Нацполіція спільно з військовослужбовцями здійснює посилене патрулювання. Є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей. У цілодобовому режимі працюють наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції», - додала вона.Відповідаючи на питання, чи планується пом’якшення комендантської години у новорічну ніч, Пономарьова сказала, що «все буде за звичним графіком».«Правила безпеки залишаються незмінними – як у будні, так і у святкові дні, і новорічна ніч не є винятком», - зазначила заступниця Департаменту комунікації НПУ.Вона закликала людей не ігнорувати повітряну тривогу і берегти себе.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію