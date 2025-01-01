Ракетний комплекс «Орєшнік» в Білорусі виявився без пускової установки





Показне розміщення без ключового елемента



У Білорусі офіційно заявили про розміщення першого ракетного комплексу "Орєшнік" з балістичною ракетою середньої дальності, проте оприлюднені кадри не підтверджують готовність системи до виконання бойових завдань.



На відео зафіксовано церемонію за участю окремих елементів комплексу, але без демонстрації основної складової - самохідної пускової установки з ракетою.



Обмежений склад техніки та особового складу



В об'єктив камери потрапили лише три машини: бронеавтомобіль охорони, машина зв'язку і техніка забезпечення. При цьому чисельність особового складу, який був присутній на шикуванні, становила близько 70 осіб, що не відповідає штатній структурі навіть одного повноцінного ракетного комплексу, який має містити кілька пускових установок, командний пункт, розгалужену систему зв'язку та засоби тилового забезпечення.



Відсутність підтвердження бойового чергування



Така конфігурація вказує на те, що фактичного розгортання боєздатного комплексу на території Білорусі наразі, найімовірніше, немає.



Водночас це не виключає поетапного формування підрозділу ракетних військ стратегічного призначення РФ із перспективою отримання ракет і виходу на боєготовність у 2026 році або пізніше.



Аналогії з іншими ракетними системами



На окрему увагу заслуговує склад продемонстрованої техніки. Колону супроводжував бронеавтомобіль охорони на базі Урал-63095 "Тайфун-У", за яким слідувала машина, що, імовірно, виконує функції командного пункту або забезпечення бойового чергування.



Замикала рух машина зв'язку, яку потім було розгорнуто на місці. Усі ці елементи візуально і функціонально збігаються з технікою, яка використовується у складі комплексу "Ярс".



Походження комплексу "Орєшнік"



Повна схожість машин забезпечення підсилює версію про те, що ракета середньої дальності "Орєшнік" створена на базі "Ярса" завдяки конструктивним змінам, імовірно, шляхом вилучення одного зі ступенів.



Подібний підхід уже застосовувався раніше при створенні РСД-10 "Піонер", розробленого на основі "Темп-2С", який пізніше еволюціонував у "Тополь", а потім і в "Ярс".

