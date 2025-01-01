На Дніпропетровщині обірвалося життя снайпера з Волині
Сьогодні, 09:48
Цуманська громада на Волині – в скорботі. «На щиті» повертається востаннє до рідної домівки Герой Микола Басмат.
Про це повідомила у фейсбуці Цуманська громада.
Микола Володимирович Басмат (06.10. 1975 -- 20. 12. 2025) – солдат, стрілець-снайпер 2- го мотопіхотного відділення, 2 - го мотопіхотного взводу 3 - ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону в/ч А 4977
Народився Захисник 6 жовтня 1975 року в Цумані Ківерцівського району. У 1993 році закінчив Цуманську середню школу.
Призваний на військову службу в ЗСУ по мобілізації Камінь-Каширським РТЦК та СП.
Загинув 20 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України поблизу неселеного пункту Орестопіль, що в Синельниківському районі на Дніпропетровщині.
Громада поділяє біль втрати дорогої Людини та висловлює співчуття рідним і близьким Героя.
Про час та церемонію поховання Героя повідомлять додатково.
