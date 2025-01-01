Росіяни вдарили по Одесі. Серед поранених - немовля і ще дві дитини
Сьогодні, 09:06
Російські війська у ніч проти 31 грудня обстріляли Одесу. Пʼятеро людей постраждали, а частина міста залишилася без світла, води й тепла.
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак, пише Громадське.
Внаслідок нічної атаки є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. У двох районах міста відомо про влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир.
Міська влада повідомила, що кількість постраждалих зросла до шести.
Зокрема 42-річний чоловік у важкому стані, і троє дітей у середньому стані тяжкості: немовля 7 місяців, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка. Ці поранені вже в медзакладах.
Тим часом чати на місту залишилася без електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, через що у деяких містян також тимчасово немає водо- та теплопостачання.
На місцях пошкоджень працюють комунальні служби та оперативні штаби.
