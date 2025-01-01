Надійність Lexus LX у складних умовах: чому цей SUV має культовий статус?





Інженерна основа, що формує характер

Побудований на рамній платформі GA-F,



Технологічні рішення, які підвищують надійність LX у складних умовах:



рама підвищеної жорсткості, що мінімізує скручування;

адаптивна підвіска, яка регулює жорсткість залежно від рельєфу;

система Multi-Terrain Select з кількома режимами руху;

Crawl Control для стабільного пересування на слизьких ділянках.

Завдяки такій архітектурі LX демонструє стабільність як на трасі, так і на гравійних дорогах, залишаючись комфортним навіть під час тривалих поїздок.





Розкіш без надмірностей

Салон LX створено з урахуванням філософії Омотенаші, що передбачає турботу про водія та пасажирів у кожній деталі. Майстри Такумі опрацювали інтер’єр до найдрібніших нюансів: м’які шкіряні поверхні, точна підгонка елементів, продумана ергономіка. Водійський кокпіт побудований за принципом Tazuna, де всі органи керування логічно розміщені, не відволікаючи від дороги.



Елементи, що формують преміальний комфорт:



12,3-дюймовий цифровий дисплей з навігацією та камерою кругового огляду;

аудіосистема Mark Levinson® із 25 динаміками;

багатозонний клімат-контроль із функцією очищення повітря;

сидіння з підігрівом, вентиляцією та масажем.

Великий простір у другому ряду та місткий багажник роблять LX придатним як для міських поїздок, так і для далеких подорожей без обмежень у комфорті.





Безпека як стандарт надійності

LX підтримує культовий статус завдяки не лише потужності, а й технологічному підходу до безпеки. Комплекс Lexus Safety System+ охоплює сучасні рішення, які допомагають запобігати ризикам і підтримують контроль у будь-яких сценаріях руху.



Основні системи безпеки LX:



попередження фронтальних зіткнень із виявленням пішоходів;

адаптивний круїз-контроль із підтриманням дистанції;

система утримання в смузі руху;

Safe Exit Assist, що запобігає небезпечному відчиненню дверей;

адаптивне освітлення BladeScan® для поліпшеної видимості вночі.

Крім того, міцний кузов із зоною програмованої деформації та вісім подушок безпеки забезпечують максимальний захист пасажирів.



Lexus LX зберігає статус культового SUV завдяки чесній інженерії, де кожна деталь підпорядкована меті — забезпечити бездоганну витривалість і комфорт. Це автомобіль, який однаково впевнено почувається на ділових вулицях мегаполісу й серед гірських перевалів. LX не демонструє силу — він уособлює її в найчистішій формі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад два десятиліття Lexus LX залишається символом поєднання потужності, витривалості та розкоші. У світі, де позашляховики з преміальним рівнем комфорту часто жертвують справжніми позашляховими характеристиками, LX доводить, що баланс можливий. Його створено для тих, хто очікує бездоганної динаміки й абсолютної впевненості за будь-яких умов.Побудований на рамній платформі GA-F, Lexus LX демонструє рідкісну поєднаність міцності конструкції та плавності руху. Новий дизельний двигун V6 із подвійним турбонаддувом розвиває 309 к.с. і 700 Нм крутного моменту, забезпечуючи стабільну тягу навіть на важкому бездоріжжі. 10-ступенева автоматична трансмісія Direct Shift гарантує точне дозування потужності, а система повного приводу з диференціалом Torsen розподіляє момент між осями залежно від покриття.Технологічні рішення, які підвищують надійність LX у складних умовах:Завдяки такій архітектурі LX демонструє стабільність як на трасі, так і на гравійних дорогах, залишаючись комфортним навіть під час тривалих поїздок.Салон LX створено з урахуванням філософії Омотенаші, що передбачає турботу про водія та пасажирів у кожній деталі. Майстри Такумі опрацювали інтер’єр до найдрібніших нюансів: м’які шкіряні поверхні, точна підгонка елементів, продумана ергономіка. Водійський кокпіт побудований за принципом Tazuna, де всі органи керування логічно розміщені, не відволікаючи від дороги.Елементи, що формують преміальний комфорт:Великий простір у другому ряду та місткий багажник роблять LX придатним як для міських поїздок, так і для далеких подорожей без обмежень у комфорті.LX підтримує культовий статус завдяки не лише потужності, а й технологічному підходу до безпеки. Комплекс Lexus Safety System+ охоплює сучасні рішення, які допомагають запобігати ризикам і підтримують контроль у будь-яких сценаріях руху.Основні системи безпеки LX:Крім того, міцний кузов із зоною програмованої деформації та вісім подушок безпеки забезпечують максимальний захист пасажирів.Lexus LX зберігає статус культового SUV завдяки чесній інженерії, де кожна деталь підпорядкована меті — забезпечити бездоганну витривалість і комфорт. Це автомобіль, який однаково впевнено почувається на ділових вулицях мегаполісу й серед гірських перевалів. LX не демонструє силу — він уособлює її в найчистішій формі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію