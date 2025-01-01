Лікар з Луцька розповів, як уникнути святкового переїдання. ВІДЕО

Лікар-хірург Феодосій Романюк дав поради, що робити, аби зберегти здоров’я і не потрапити у лікарню через переїдання за святковим столом.

Про це повідомляє Суспільне.

Станом на кінець року у відділенні ургентної хірургії медоб’єднання Луцької громади, яке розраховане на 45 місць, лікуються 50 пацієнтів. Найчастіше люди до лікарні госпіталізують з апендицитом, панкреатитом та виразковою хворобою.

Наслідки переїдання
Зі слів Феодосія Романюка, людина хворіє тоді, коли втомлюється. Якщо ж переїдає – самопочуття погіршується в рази.

"Багато їсти — погана звичка. Кожного року після свят дуже багато людей йде в лікарню, дуже-дуже. Я за 53 роки, які працюю хірургом, ще ні одної людини не бачив, яка б хворіла від голоду, від того, що мало їсть", — каже лікар.

Для плідної роботи міському жителю щодня потрібно орієнтовно 2500 калорій, селянину — до 3000. Зі слів хірурга, зараз люди споживають вдвічі більше калорій, ніж потребує організм. На свята об'єми їжі також збільшуються. Це може спровокувати біль у животі, нудоту, печію, загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.

"Коли ми їмо багато, відповідно, в нас багато поживних речовин. І якщо ми енергію не витрачаємо, куди воно має діватись? Воно нам відкладається в суглобах, в підшкірну жирову клітковину, найдрібніші судини, наприклад, очей", — додає лікар.

Розмір порції і як уникнути переїдання
Якщо людина відчуває, що суттєво переїла, Феодосій Романюк радить прийняти ферменти, які допомагають перетравити з'їдене. Щоб уникнути надмірного споживання їжі, радить орієнтуватися на власну долоню — це і є розмір порції, яку можна з'їсти за раз.

"Також треба старанно пережовувати, — каже лікар. — Ми кудись все життя спішимо, а в роті в нас, коли ми пережовуємо їжу, виділяється слина. Вона розщеплює білки, жири, і вуглеводи".
Феодосій Романюк радить звертати увагу і на вік. Пояснює: з віком у слизовій оболонці шлунка зменшується кількість клітин, які виділяють соляну кислоту та інші ферменти травлення. Наприклад, у 60 років їх у п’ять разів менше, ніж у 20.

"У мене був нещодавно пацієнт, який пролежав в лікарні 4 місяці. Його син приготував шашлики, в ліс повіз тата з мамою. Але він перед тим втомився, не відпочив, поїв тих шашликів, після такого змертвіння підшлункової залози", — пригадує Феодосій Романюк.
Також лікар-хірург нагадав, що у разі, якщо у вас з'явився різкий біль – потрібно одразу викликати швидку допомогу.


