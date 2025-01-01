Студентки з Волині наколядували понад 12 тисяч для воїнів

Студентки з Волині наколядували понад 12 тисяч для воїнів
Студентки Горохівського коледжу зібрали на Різдво 12 650 гривень для захисників.

Про це повідомили на сторінці волонтерського центру UNITED WE STAND, - пише Район.Горохів.

Студентки Горохівського фахового коледжу, активні учасниці студентського волонтерського центру «В єдності сила», долучилися до справи підтримки. Вони вирушили з колядою, щоб своїми щирими піснями, теплими словами та бажаннями перетворити добро на реальну допомогу.

І їхні зусилля увінчалися реальним результатом: 12 650 гривень – саме таку суму зібрали колядниці! Кожну гривню спрямують на потреби захисників і захисниць на передовій.

«Це – не просто благодійність. Це – міст між тилом і фронтом. Це – наші молитви, вдячність і віра, перетворені на конкретні справи.
Дякуємо всім, хто приймав наших дівчат, слухав колядки й долучився до збору. Ваша жертва – це вклад у підтримку ЗСУ!», – йдеться у повідомленні.

