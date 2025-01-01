На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертний орден

На Волині рідним загиблого військовослужбовцявручили його посмертну нагороду.Про це повідомили на сторінці Колодяжненської громади.Сільський головаспільно із представниками Ковельського РТЦК та СП вручили нагороду рідним полеглого Героя Сергія Валерійовича Калитюка, якої він, на жаль, посмертно, удостоєний Указом Президента України Володимира Зеленського за особисту мужність і самовіддане служіння Батьківщині, захист її суверенітету і територіальної цілісності. Орден «За мужність» ІІІ ступеня передали дружині, доньціта матеріСергій Калитюк уродженець Уховецька, після одруження проживав у Ломачанці. Усі, хто знав Сергія, пригадують, що він був люблячим чоловіком, турботливим батьком. Хорошим наймолодшим сином для батьків, прекрасним братом. Гарним господарем, спокійною і доброю людиною.Був учасником АТО, тож відразу став на захист України з початком повномасштабної війни росії проти нашої держави. Служив водієм-електриком відділення управління командира батальйону взводу зв’язку. Поліг 06 травня 2024 року у районі н.п. Желанне Покровського району Донеччини під час виконання бойових завдань, повʼязаних із захистом Батьківщини. Тривалий час вважався зниклим безвісти, але у січні 2025 року експертиза підтвердила загибель Героя. Похований в Уховецьку.