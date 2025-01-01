У поліції Волині нагадали про заборону використання піротехніки під час воєнного стану





Про це правоохоронці 30 грудня нагадали у відеозверненні, пише



В поліції наголосили: за порушення заборони може наставати адміністративна відповідальність. Залежно від статті й обставин події, сума штрафу становить від кількох десятків до 34 тисяч гривень.



У разі, якщо використання піротехніки супроводжується грубим порушенням громадського порядку або призводить до серйозних наслідків, дії можуть кваліфікувати за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Така стаття передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років, залежно від обставин.



Окрім юридичних наслідків, у поліції звертають увагу на моральний аспект.



"Гучні звуки та яскраві спалахи можуть бути сприйняті людьми як вибухи або обстріли. Це викликає паніку, посилює стрес і призводить до зайвих викликів екстрених служб", — зазначила речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.



Правоохоронці закликають жителів Волині дотримуватися заборони та не наражати на небезпеку себе й інших.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час воєнного стану в Україні діє повна заборона на використання та продаж піротехніки. У поліції Волині наголошують: за запуск салютів, феєрверків чи петард передбачені штрафи, а в окремих випадках — і кримінальна відповідальність.Про це правоохоронці 30 грудня нагадали у відеозверненні, пише Суспільне В поліції наголосили: за порушення заборони може наставати адміністративна відповідальність. Залежно від статті й обставин події, сума штрафу становить від кількох десятків до 34 тисяч гривень.У разі, якщо використання піротехніки супроводжується грубим порушенням громадського порядку або призводить до серйозних наслідків, дії можуть кваліфікувати за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Така стаття передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років, залежно від обставин.Окрім юридичних наслідків, у поліції звертають увагу на моральний аспект."Гучні звуки та яскраві спалахи можуть бути сприйняті людьми як вибухи або обстріли. Це викликає паніку, посилює стрес і призводить до зайвих викликів екстрених служб", — зазначила речниця Нацполіції областіПравоохоронці закликають жителів Волині дотримуватися заборони та не наражати на небезпеку себе й інших.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію