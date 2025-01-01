У поліції Волині нагадали про заборону використання піротехніки під час воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні діє повна заборона на використання та продаж піротехніки. У поліції Волині наголошують: за запуск салютів, феєрверків чи петард передбачені штрафи, а в окремих випадках — і кримінальна відповідальність.

Про це правоохоронці 30 грудня нагадали у відеозверненні, пише Суспільне.

В поліції наголосили: за порушення заборони може наставати адміністративна відповідальність. Залежно від статті й обставин події, сума штрафу становить від кількох десятків до 34 тисяч гривень.

У разі, якщо використання піротехніки супроводжується грубим порушенням громадського порядку або призводить до серйозних наслідків, дії можуть кваліфікувати за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Така стаття передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років, залежно від обставин.

Окрім юридичних наслідків, у поліції звертають увагу на моральний аспект.

"Гучні звуки та яскраві спалахи можуть бути сприйняті людьми як вибухи або обстріли. Це викликає паніку, посилює стрес і призводить до зайвих викликів екстрених служб", — зазначила речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

Правоохоронці закликають жителів Волині дотримуватися заборони та не наражати на небезпеку себе й інших.

Теги: Волинь, поліція, фейєрверки
