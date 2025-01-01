31 грудня на Волині: гортаючи календар

Юлія Смаль (на фото).



Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.



Цього дня іменини у тих, кого звуть Михайло, Петро, Меланія.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.



31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня.

