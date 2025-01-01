31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує письменниця Юлія Смаль (на фото).
Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.
Цього дня іменини у тих, кого звуть Михайло, Петро, Меланія.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.
Цього дня іменини у тих, кого звуть Михайло, Петро, Меланія.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Найбільші гранти в історії громади: волинське місто отримає 5,1 мільйона євро від NEFCO
30 грудня, 23:19
Помер підприємець з Луцька Любомир Пахолко
30 грудня, 23:13
В навчальному центрі помер воїн з Волині Андрій Ломазюк
30 грудня, 22:39