31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує письменниця Юлія Смаль (на фото).

Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині» Енна Юрченко, волонтер Дарія Барчук та медик Олег Яковенко.

Цього дня іменини у тих, кого звуть Михайло, Петро, Меланія.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня.

