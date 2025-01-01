США хочуть, щоб після миру українці отримували "потрійну" зарплату, - Зеленський
Сьогодні, 03:41
План економічного відновлення України, який обговорюють із командою Дональда Трампа, передбачає створення нових робочих місць і суттєве зростання доходів українців – до рівня "потрійної" нинішньої середньої зарплати.
Про це повідомляє "Економічна правда".
За його словами, йдеться про пакет документів щодо відновлення всієї України, а не окремих регіонів.
Трамп, за словами Зеленського, вважає "завданням номер один" саме створення робочих місць в Україні, і американська сторона "дуже хоче", щоб завдяки приходу американського бізнесу на спеціальних умовах зарплати українців були утричі вищими.
Аналогічні умови планують вибудовувати і для європейського бізнесу — на основі домовленостей між урядами України, США та європейських країн.
Президент додав, що на старті Україна потребуватиме значної суми коштів на відбудову, щоб люди поверталися саме на нові робочі місця з вищою оплатою, і в цьому він бачить "велику перспективу" для післявоєнного розвитку.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні цього року.
