США хочуть, щоб після миру українці отримували "потрійну" зарплату, - Зеленський





Про це повідомляє



За його словами, йдеться про пакет документів щодо відновлення всієї України, а не окремих регіонів.



Трамп, за словами Зеленського, вважає "завданням номер один" саме створення робочих місць в Україні, і американська сторона "дуже хоче", щоб завдяки приходу американського бізнесу на спеціальних умовах зарплати українців були утричі вищими.



Аналогічні умови планують вибудовувати і для європейського бізнесу — на основі домовленостей між урядами України, США та європейських країн.



Президент додав, що на старті Україна потребуватиме значної суми коштів на відбудову, щоб люди поверталися саме на нові робочі місця з вищою оплатою, і в цьому він бачить "велику перспективу" для післявоєнного розвитку.



Нагадаємо, у жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні цього року.

