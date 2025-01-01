Помер підприємець з Луцька Любомир Пахолко

Помер підприємець з Луцька Любомир Пахолко
30 грудня, вечері, стало відомо про смерть підприємця з Луцька Любомира Пахолка.

Про це повідомляє ВСН, посилаючись на власні джерела.

Діяльність Любомира Пахолка частково була пов'язана із Центральним ринком міста, де він володів земельною ділянкою. Також він був серед співвласників «Нового ринку» у селі Рованці. Натомість його син Ігор Пахолко є директором цього ринку.

