Помер підприємець з Луцька Любомир Пахолко

30 грудня, вечері, стало відомо про смерть підприємця з Луцька Любомира Пахолка.

Про це повідомляє ВСН , посилаючись на власні джерела.

Діяльність Любомира Пахолка частково була пов'язана із Центральним ринком міста, де він володів земельною ділянкою. Також він був серед співвласників «Нового ринку» у селі Рованці. Натомість його син Ігор Пахолко є директором цього ринку.

