Найбільші гранти в історії громади: волинське місто отримає 5,1 мільйона євро від NEFCO





Установча зустріч з представниками корпорації NEFCO відбулася напередодні Нового року. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка 30 грудня під час підсумкового брифінгу з представниками місцевих медіа, пише



Мер назвав це «великим успіхом» і зазначив, що це «напевно, грантові угоди, яких ще в історії міста не було».



«Вартість цих грантових угод складає 5 130 000 євро. Зважаючи на актуальний курс, можете порахувати яка це сума. Якщо ми сьогодні говоримо, що в нас бюджет міста по власних доходах 350 млн грн, це нам буде надано грант корпорацією НЕФКО на суму біля 250 млн грн. Як на мене це великий успіх і відповідь тим скептикам, які запитують, чому ми сьогодні йдемо в Європу. Ці грантові угоди, напевно, такі, яких ще в історії міста не було», – підкреслив голова Володимирської громади.



Куди підуть кошти:



Перший проєкт – термомодернізація приміщень Володимирського територіального медичного об'єднання, включаючи головний корпус і пологове відділення. Це дозволить знизити витрати на опалення та покращити умови для пацієнтів і медперсоналу.



Другий проєкт – встановлення сонячних панелей на водоканалі. Альтернативна енергетика зробить водопостачання міста більш енергонезалежним та економним.



Реалізація обох проєктів триватиме протягом 2026 року, а завершиться у третьому кварталі 2027 року. Міська влада наголошує, що успішне залучення таких масштабних грантів стало можливим завдяки прозорій роботі та активній участі у міжнародних програмах.



Довідково:



Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) — міжнародна фінансова інституція, заснована урядами п'яти скандинавських країн (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція) у 1990 році. Штаб-квартира розташована в Гельсінкі.



NEFCO часто називають першим у світі «зеленим інвестиційним банком». Корпорація спеціалізується на фінансуванні екологічних та кліматичних проєктів малого та середнього масштабу, які традиційні банки вважають надто ризикованими.



Активи під управлінням NEFCO становлять понад 400 мільйонів євро.



З початку повномасштабного вторгнення NEFCO завершила понад 30 відновлювальних проєктів в Україні, ще понад 60 продовжуються. У 2025 році було підписано шість нових проєктів загальною вартістю 30 мільйонів євро.



Основні напрямки роботи в Україні: відновлення критичної інфраструктури, енергоефективність будівель, відновлювана енергетика, системи водопостачання та каналізації.

