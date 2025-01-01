В навчальному центрі помер воїн з Волині Андрій Ломазюк
Сьогодні, 22:39
Війна продовжує забирати життя воїнів-захисників не лише на полі бою. В Дубівську громаду надійшла страшна звістка про смерть в навчальному центрі воїна-краянина.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"29 грудня 2025 року, перебуваючи на навчанні, в школі індивідуальної підготовки військової частини А 4152 оперативного командування «Захід» помер дубівчанин, сержант - Андрій Олексійович ЛОМАЗЮК, призваний на військову службу по мобілізації у жовтні цього року", - йдеться у дописі на сторінці громади.
У зв’язку із сумною подією 31 грудня 2025 року, 01 та 02 січня 2026 року оголошуються днями жалоби у Дубівській громаді.
Інформацію про скорботну зустріч та чин похорону повідомлять згодом.
У померлого воїна залишився син Дмитро, який служить в ЗСУ, донька Вікторія, сестра Лариса Олексіївна.
Колектив Інформаційнога агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.
