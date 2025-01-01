В навчальному центрі помер воїн з Волині Андрій Ломазюк

В навчальному центрі помер воїн з Волині Андрій Ломазюк
Війна продовжує забирати життя воїнів-захисників не лише на полі бою. В Дубівську громаду надійшла страшна звістка про смерть в навчальному центрі воїна-краянина.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"29 грудня 2025 року, перебуваючи на навчанні, в школі індивідуальної підготовки військової частини А 4152 оперативного командування «Захід» помер дубівчанин, сержант - Андрій Олексійович ЛОМАЗЮК, призваний на військову службу по мобілізації у жовтні цього року", - йдеться у дописі на сторінці громади.

У зв’язку із сумною подією 31 грудня 2025 року, 01 та 02 січня 2026 року оголошуються днями жалоби у Дубівській громаді.

Інформацію про скорботну зустріч та чин похорону повідомлять згодом.

У померлого воїна залишився син Дмитро, який служить в ЗСУ, донька Вікторія, сестра Лариса Олексіївна.

Колектив Інформаційнога агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, втрата, Дубівська громада, Андрій Ломазюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер підприємець з Луцька Любомир Пахолко
Сьогодні, 23:13
В навчальному центрі помер воїн з Волині Андрій Ломазюк
Сьогодні, 22:39
Волинські медики врятували 36-річного чоловіка з дихальною недостатністю
Сьогодні, 21:59
На війні загинули воїни з Луцька Андрій Максименко та Віталій Куделя
Сьогодні, 21:18
Якою буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 31 грудня
Сьогодні, 20:45
Медіа
відео
1/8