На війні загинули воїни з Луцька Андрій Максименко та Віталій Куделя

Захищаючи Батьківщину від російських окупантів загинули два воїни з Луцька.Про це повідомив луцький міський головаЛучанин, 19.12.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора безпілотних літальних апаратів9 відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону.Солдат Максименко Андрій Володимирович загинув 29.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Лучанин, 24.11.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького спеціалізованого відділення 1 стрілецького спеціалізованого взводу стрілецької спеціалізованої роти (ШКВАЛ).Солдат Куделя Віталій Ігорович загинув 12.07.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.