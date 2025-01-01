Якою буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 31 грудня





Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



31 грудня



Луцьк



Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 5-7° морозу.



Область



Хмарна погода. Невеликий сніг, подекуди хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.

