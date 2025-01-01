Якою буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 31 грудня

Якою буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 31 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 грудня.

Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

31 грудня

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 5-7° морозу.

Область

Хмарна погода. Невеликий сніг, подекуди хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.

