На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Денос





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"24 грудня на Харківщині загинув наш Захисник Юрій Денос, 1973 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі на сторінці міького голови.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумні новини продовжують надходити в громади Волині. Трагічна звістка сколихнула Нововолинську громаду.Про це повідомив Нововолинський міський голова"24 грудня на Харківщині загинув наш Захисник Юрій Денос, 1973 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі на сторінці міького голови.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію