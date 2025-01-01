На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Денос
Сьогодні, 20:00
Сумні новини продовжують надходити в громади Волині. Трагічна звістка сколихнула Нововолинську громаду.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"24 грудня на Харківщині загинув наш Захисник Юрій Денос, 1973 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі на сторінці міького голови.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"24 грудня на Харківщині загинув наш Захисник Юрій Денос, 1973 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі на сторінці міького голови.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Денос
Сьогодні, 20:00
На Волині на пішохідному переході авто збило чоловіка
Сьогодні, 18:49