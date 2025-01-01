На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Денос

На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Денос
Сумні новини продовжують надходити в громади Волині. Трагічна звістка сколихнула Нововолинську громаду.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"24 грудня на Харківщині загинув наш Захисник Юрій Денос, 1973 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі на сторінці міького голови.

Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Нововолинськ, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голоси, зустрічі й гроші: розшифрували нові «плівки Вітіва» про «Снігову Королеву»
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як обрати фарбу для дерева для зовнішніх і внутрішніх робіт: практичний гайд
Сьогодні, 20:03
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Денос
Сьогодні, 20:00
На Волині на пішохідному переході авто збило чоловіка
Сьогодні, 18:49
На місці «дачі Януковича» в Криму збудували палац для путіна, - розслідувачі
Сьогодні, 18:21
Як їздитиме громадський транспорт у Луцьку у перший день нового року
Сьогодні, 17:04
Медіа
відео
1/8