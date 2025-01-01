На Волині на пішохідному переході авто збило чоловіка





Про це повідомили у спільноті "Твій Володимир".



Аварія сталася орієнтовно о 18:00 на вулиці Луцькій, поблизу магазину «1000».



На пішохідному переході авто збило літнього чоловіка. На місці працюють медики. Рух транспорту ускладнений.

Обставини події з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимир автомомбіль на пішохідному переході збив чоловіка.Про це повідомили у спільноті "Твій Володимир".Аварія сталася орієнтовно о 18:00 на вулиці Луцькій, поблизу магазину «1000».На пішохідному переході авто збило літнього чоловіка. На місці працюють медики. Рух транспорту ускладнений.Обставини події з’ясовуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію