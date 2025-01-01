На Волині на пішохідному переході авто збило чоловіка

На Волині на пішохідному переході авто збило чоловіка
У місті Володимир автомомбіль на пішохідному переході збив чоловіка.

Про це повідомили у спільноті "Твій Володимир".

Аварія сталася орієнтовно о 18:00 на вулиці Луцькій, поблизу магазину «1000».

На пішохідному переході авто збило літнього чоловіка. На місці працюють медики. Рух транспорту ускладнений.
Обставини події з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голоси, зустрічі й гроші: розшифрували нові «плівки Вітіва» про «Снігову Королеву»
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як обрати фарбу для дерева для зовнішніх і внутрішніх робіт: практичний гайд
Сьогодні, 20:03
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Денос
Сьогодні, 20:00
На Волині на пішохідному переході авто збило чоловіка
Сьогодні, 18:49
На місці «дачі Януковича» в Криму збудували палац для путіна, - розслідувачі
Сьогодні, 18:21
Як їздитиме громадський транспорт у Луцьку у перший день нового року
Сьогодні, 17:04
Медіа
відео
1/8